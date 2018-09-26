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Филиппе Коутиньо свечкой обработал мяч, а дальше уложил его в сетку круче, чем в «Убойном футболе»

Коутиньо свечкой обработал мяч, а дальше уложил его в сетку круче, чем в «Убойном футболе»
Eurosport

27 мин. назадОбновлено 24 мин. назад

Только вот не помогло.

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо в шикарном стиле открыл счет в матче Примеры-2018/19 против «Леганеса».

На двенадцатой минуте бразилец принял мяч от Лео Месси и, как только тот опустился к земле, можно пробил впритирку со штангой.

  • «Барсе» гол-красавец не помог: во втором тайме «Леганес» забил два мяча за минуту и выиграл – 2:1.
  • Для Коутиньо этот гол стал вторым в чемпионате Испании-2018/19.
  • Каталонцы потерпели первое поражение в сезоне.

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