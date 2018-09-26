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Форнальс возомнил себя Бекхэмом и залупил почти с центра поля за шиворот киперу «Атлетика»

Форнальс возомнил себя Бекхэмом и залупил почти с центра поля за шиворот киперу «Атлетика»
Eurosport

1 час назад

Ничего круче сегодня ты не увидишь.

Полузащитник «Вильярреала» Пабло Форнальс положил начало разгрому «Атлетика» из Бильбао в матче шестого тура чемпионата Испании невероятным голом.

22-летний испанец получил мяч около центрального круга, увидел, что вратарь басков Мендибиль вышел далеко из ворот, и вторым касанием мощно отправил мяч прямо под перекладину.

  • «Желтая субмарина» разгромила в гостях «Атлетик» со счетом 3:0.
  • На счету Форнальса в Примере-2018/19 гол и ассист в шести матчах.
  • Команда Хавьера Кальехи вышла на седьмое место.

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