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Форнальс возомнил себя Бекхэмом и залупил почти с центра поля за шиворот киперу «Атлетика»
Ничего круче сегодня ты не увидишь.
Полузащитник «Вильярреала» Пабло Форнальс положил начало разгрому «Атлетика» из Бильбао в матче шестого тура чемпионата Испании невероятным голом.
22-летний испанец получил мяч около центрального круга, увидел, что вратарь басков Мендибиль вышел далеко из ворот, и вторым касанием мощно отправил мяч прямо под перекладину.
- «Желтая субмарина» разгромила в гостях «Атлетик» со счетом 3:0.
- На счету Форнальса в Примере-2018/19 гол и ассист в шести матчах.
- Команда Хавьера Кальехи вышла на седьмое место.
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