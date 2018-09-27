У «Барселоны» слабый запас. «Леганес» доказал, что его не хватит на дистанции

«Барселона» настолько сильнее 85% клубов Примеры, что должна побеждать их в состоянии грогги, в нокдауне и даже при смерти. Матч с «Леганесом» (до старта матча последнего клуба в таблице) и вовсе обязан проходить на минималках, но в мид-уик что-то пошло не так. Конечно, появление в основном составе Томаса Вермалена автоматически генерирует повод для ставок на пропущенные каталонцами голы, но, чтобы это приносило еще и максимально логичный успех сопернику, это уже слишком.

Эрнесто Вальверде – не тот тренер, который жалуется на выносящий календарь, и спокойно работает в условиях аврала, но игра в среду после ночной в воскресенье вряд ли пришлась по душе даже ему. Коуч «сине-гранатовых» логично включил машину ротации и оставил на скамейке Луиса Суареса и Жорди Альбу, и поначалу это даже работало. «Блауграна» быстро забила благодаря гениальности Коутиньо и едва не похоронила интригу выстрелом Месси, а потом выключилась. Проблема деактивации атакующих порывов тоже стоит остро, но «Барса» проиграла в большей степени из-за слабости резерва. Вместо Альбы и Суареса на поле появились Томас Вермален и Мунир Эль-Хаддади.

Казалось бы, сильнейший в мире состав ухудшился незначительно, но так только казалось. Бельгиец из-за природной неповоротливости отсиживался в обороне и несколько раз запаздывал за атаками «Леганеса», которые плодились и в первом тайме, а юный форвард не понимал затей божества настоящего (Месси) и потенциального будущего (Дембеле). Лео несколько раз заставлял Мунира лететь в быстрый прорыв в свободную зону пасом, но форвард либо залезал в офсайд (3 раза за матч), либо не успевал за мыслительным процессом аргентинского гения. Эль-Хаддади отбегал настолько невразумительно, что схватил худший рейтинг матча от Whoscored. Месси, кстати, сыграл за «сине-гранатовых» 700-й матч и вряд ли остался доволен перфомансом.

Тезис о слабости скамейки подтвердился и с выходом Малкома. Бразилец за отведенные 20 минут создал 0 опасных моментов и всего 6 раз коснулся мяча. Для ультраатакующей в последние минуты «Барселоны» результат преступно маленький. Кажется, вторжение в общение «Бордо» и «Ромы» было по меньшей мере преждевременным.

У «Барселоны» слабая скамейка, но об этом почему-то никто не говорит. У Вальверде нет равноценной замены на каждую позицию, а это необходимо в условиях длинного сезона и матчей минимум в трех турнирах. По вратарской позиции вопросов нет. По игре Тер Штегена в матче с «Леганесом» – тоже.

Правый фланг защиты внушает мало доверия, но к Серхи Роберто на этой позиции все уже давно привыкли, а на крайний случай есть Нелсон Семеду. Не самые топовые исполнители, но зачет по правому защитнику «Барселона» бы получила.

Центр защиты – тоже зачет, но с удалением Лангле у Вальверде не осталось выбора пары для Пике – Умтити был привычно хорош. В «Эвертон» же летом укатил Йерри Мина, которого тренер мог бы использовать как третью опцию. В Мерсисайд отправился и потенциальный дублер Жорди Альбы в этом матче Люка Динь. Француза сбагрили за ненужностью, а «Леганес» наказал каталонцев за глупейшее менеджерское решение.

Дублеры Серхио Бускетсу не нужны, а Ракитича, Коутиньо, Артура и Артуро Видаля вполне хватит для решения разных задач. Вывод: усиление в центр поля «Барселоне» не требуется.

А теперь главное – у «Барселоны» слабые возможности в атаке. Да, трио Месси-Суарес-Дембеле выглядит страшно, вариация с Коутиньо в тройке тоже, но дальше – пустота. Мунир пока не выкупает действия партнеров и выглядел против «Леганеса» инородным элементом. Малком – ищи выше. У Вальверде нет даже возможности играть в какой-то отличный от привычного стиль – таранного форварда нет, игрока формата, мне больно это говорить, Бензема – тоже.

«Барселоне» пора задуматься о будущем. Месси рано или поздно перестанет влиять на каталонцев настолько мощно, и тогда начнется истинная боль. Пока что аргентинец в подавляющем большинстве случаев (сегодня нет) справляется и без помощи партнеров, но полноценных вариантов для его мгновенной замены нет и не предвидится. До зимнего трансферного окна скаутам «блауграны» предстоит подобрать варианты (например, уломать Гризманна) для усиления и снова начать закупку. Иначе «Леганесов» станет на порядок больше.

«Леганес» – «Барселона» – 2:1

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