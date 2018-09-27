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7 молитв от Хулена Лопетеги, которые вернут Криштиану Роналду в «Реал»
Акутально за месяц до Классико.
О лучшем игроке по версии ФИФА
7 молитв от Лопетеги, которые вернут Роналду в «Реал»Eurosport
О пенальти
7 молитв от Лопетеги, которые вернут Роналду в «Реал»Eurosport
О спокойствии Бэйла без Роналду
7 молитв от Лопетеги, которые вернут Роналду в «Реал»Eurosport
О победах в Лиге чемпионов
7 молитв от Лопетеги, которые вернут Роналду в «Реал»Eurosport
О лучших голеадорах Примеры
7 молитв от Лопетеги, которые вернут Роналду в «Реал»Eurosport
О седьмом номере
7 молитв от Лопетеги, которые вернут Роналду в «Реал»Eurosport
О дружбе с Марсело
7 молитв от Лопетеги, которые вернут Роналду в «Реал»Eurosport
- «Реал» проиграл «Севилье» 0:3 и остался на втором месте в Примере.
- Мадридцам не по зубам клубы крепче «Хетафе»: поражение от «Атлетико» в Суперкубке УЕФА, ничья с «Атлетиком» и слив «Севилье».
- «Ювентус» с Роналду одержал шесть побед подряд на старте, а Криш делит место лучшего бомбардира с Куадрадо – у обоих по три мяча.
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