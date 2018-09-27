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7 молитв от Хулена Лопетеги, которые вернут Криштиану Роналду в «Реал»

7 молитв от Лопетеги, которые вернут Роналду в «Реал»
Владислав Прусов

53 мин. назадОбновлено 49 мин. назад

Акутально за месяц до Классико.

О лучшем игроке по версии ФИФА

7 молитв от Лопетеги, которые вернут Роналду в «Реал»

7 молитв от Лопетеги, которые вернут Роналду в «Реал»Eurosport

О пенальти

7 молитв от Лопетеги, которые вернут Роналду в «Реал»

7 молитв от Лопетеги, которые вернут Роналду в «Реал»Eurosport

О спокойствии Бэйла без Роналду

7 молитв от Лопетеги, которые вернут Роналду в «Реал»

7 молитв от Лопетеги, которые вернут Роналду в «Реал»Eurosport

О победах в Лиге чемпионов

7 молитв от Лопетеги, которые вернут Роналду в «Реал»

7 молитв от Лопетеги, которые вернут Роналду в «Реал»Eurosport

О лучших голеадорах Примеры

7 молитв от Лопетеги, которые вернут Роналду в «Реал»

7 молитв от Лопетеги, которые вернут Роналду в «Реал»Eurosport

О седьмом номере

7 молитв от Лопетеги, которые вернут Роналду в «Реал»

7 молитв от Лопетеги, которые вернут Роналду в «Реал»Eurosport

О дружбе с Марсело

7 молитв от Лопетеги, которые вернут Роналду в «Реал»

7 молитв от Лопетеги, которые вернут Роналду в «Реал»Eurosport

  • «Реал» проиграл «Севилье» 0:3 и остался на втором месте в Примере.
  • Мадридцам не по зубам клубы крепче «Хетафе»: поражение от «Атлетико» в Суперкубке УЕФА, ничья с «Атлетиком» и слив «Севилье».
  • «Ювентус» с Роналду одержал шесть побед подряд на старте, а Криш делит место лучшего бомбардира с Куадрадо – у обоих по три мяча.

«Севилья» – «Реал» – 3:0

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Видео - «Я уже на одном уровне с Месси и Роналду». Настоящие The лучшие, а не этот ваш Модрич

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