Eurosport
Трешка от «Севильи», которая испортила «Реалу» веселье по поводу проигрыша «Барселоны»
Это был явно не день топов в Испании.
В шестом туре Примеры клубы лиги навели коллективную порчу на «Реал» и «Барселону» – первые проиграли «Севилье» (3:0), вторые – «Леганесу» (2:1).
«Летучие мыши» закатили мадридцам аж три гола-красавчика.
Первый – от Силвы. Португалец забил в тот момент, когда Куртуа был одурачен длинным кроссом от Наваса:
Второй также от Андре – дилетантски прохлопал Марсело.
Третий после стандарта нежно впечатал Бен Йеддер.
Экс-спартаковец Промес не отличился. Возможно, обиделся на европейских составителей графики: те, как в случае с Александром Головиным,
его в виде черного силуэта.
- «Реал» и «Барселона» одновременно проиграли андердогам и все еще делят первую строчку таблицы – у них по 13 очков.
- «Севилья» – на четвертом месте с десятью баллами.
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