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Трешка от «Севильи», которая испортила «Реалу» веселье по поводу проигрыша «Барселоны»

Трешка от «Севильи», которая испортила «Реалу» веселье по поводу проигрыша «Барселоны»
Eurosport

1 час назад

Это был явно не день топов в Испании.

В шестом туре Примеры клубы лиги навели коллективную порчу на «Реал» и «Барселону» – первые проиграли «Севилье» (3:0), вторые – «Леганесу» (2:1).

«Летучие мыши» закатили мадридцам аж три гола-красавчика.

Первый – от Силвы. Португалец забил в тот момент, когда Куртуа был одурачен длинным кроссом от Наваса:

Второй также от Андре – дилетантски прохлопал Марсело.

Третий после стандарта нежно впечатал Бен Йеддер.

Экс-спартаковец Промес не отличился. Возможно, обиделся на европейских составителей графики: те, как в случае с Александром Головиным,
его в виде черного силуэта.
  • «Реал» и «Барселона» одновременно проиграли андердогам и все еще делят первую строчку таблицы – у них по 13 очков.
  • «Севилья» – на четвертом месте с десятью баллами.

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