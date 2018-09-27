Батшуайи забил в четырех топ-чемпионатах из пяти и установил рекорд в стиле Златана

Форвард «Валенсии» Батшуайи – уникум 21-го столетия.

К 24 годам бельгиец поиграл почти во всех топ-чемпионатах Европы: во Франции («Марсель»), в Англии («Челси»), Германии («Боруссия» Дортмунд) и Испании («Валенсия»). Он – единственный футболист в XXI веке, кто забивал в вышеперечисленных турнирах.

На счету Миши 80 голов за всю карьеру.

Дольше всего бельгиец выступал за родной «Стандард» - четыре сезона.

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