Eurosport
Вратарь «Леганеса»: «Никто из «Барселоны» не подошел к нам после матча. Это было отвратительно»
Оказывается, топы не умеют достойно проигрывать.
Голкипер «Леганеса» Иван Куэльяр прокомментировал поведение игроков «Барселоны» после матча шестого тура Примеры, в котором «огурцы» победили со счетом 2:1.
«Мы – скромный клуб, но приятно, когда после вечных побед проигравшие могут порадоваться за соперников и поздравить их. Чего не сделала «Барселона». Ни один игрок не подошел к нам после игры. Это было отвратительно», – поделился кипер во время интервью ESPN.
- После поражения «сине-гранатовые» все еще держатся на первой строчке Примеры, имея по 13 очков с «Реалом».
- «Леганес» лишь 17-й. Клуб впервые победил в сезоне.
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