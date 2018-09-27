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Полузащитник Серхио Бускетс продлил контракт с «Барсой» до 2023 года

Бускетс продлил контракт с «Барсой» до 2023 года
Eurosport

1 час назад

Испанец попылит за каталонцев еще пять годков.

Лидер полузащиты «Барселоны» Серхио Бускетс поставил подпись под новым контрактом с клубом. Соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Каталонцы подняли клаусулу за игрока с 200 до 500 млн евро. Клуб анонсировал событие подписью: «Вместе мы сильнее» .

  • Предыдущий контракт Бускетса с «Барсой» действовал до 2021 года.
  • Испанец выступает за «блауграну» с сезона-2008/09.

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