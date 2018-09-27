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«Барселона» опять сменит эмблему. Пора выбрать лучшее лого в истории клуба
Buzz
Месси ждет твоего решения.
«Барселона» планирует изменить эмблему. Если боссов поддержат члены клуба, то новый логотип начнут использовать с сезона-2019/20.
Среди главных изменений: удаление акронима F.C.B, удаление контуров, сокращение сине-гранатовых полос с семи до пяти и улучшение расположения мяча (смещения в центр).
- Решение примут на собрании членов клуба 20 октября.
- Нынешняя эмблема разработана в 2002 году.
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