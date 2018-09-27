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«Барселона» опять сменит эмблему. Пора выбрать лучшее лого в истории клуба

«Барселона» опять сменит эмблему. Пора выбрать лучшее лого в истории клуба
Eurosport

2 ч. назад

Buzz

Месси ждет твоего решения.

«Барселона» планирует изменить эмблему. Если боссов поддержат члены клуба, то новый логотип начнут использовать с сезона-2019/20.

Среди главных изменений: удаление акронима F.C.B, удаление контуров, сокращение сине-гранатовых полос с семи до пяти и улучшение расположения мяча (смещения в центр).

  • Решение примут на собрании членов клуба 20 октября.
  • Нынешняя эмблема разработана в 2002 году.

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