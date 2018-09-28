Eurosport
Голасо гения из «Вальядолида», после которого ты засомневаешься, за тот ли «Реал» он играет
Заряжает на бодрое утро.
В матче шестого тура испанской Примеры «Вальядолид» на своем поле обыграл «Леванте» (2:1).
Гости открыли счет в самом начале второго тайма, но не удержали преимущество. Уже через три минуты Энес Унал сквитал мяч, а на 56-й Начо забил победный – такой, который бодрит хлеще утреннего эспрессо:
- Следующий матч «Вальядолида» состоится 30 сентября против «Вильярреала».
- В 2018 году президентом клуба стал Роналдо.
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