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Голасо гения из «Вальядолида», после которого ты засомневаешься, за тот ли «Реал» он играет

Голасо гения из «Вальядолида», после которого ты засомневаешься, за тот ли «Реал» он играет
Eurosport

1 час назад

Заряжает на бодрое утро.

В матче шестого тура испанской Примеры «Вальядолид» на своем поле обыграл «Леванте» (2:1).

Гости открыли счет в самом начале второго тайма, но не удержали преимущество. Уже через три минуты Энес Унал сквитал мяч, а на 56-й Начо забил победный – такой, который бодрит хлеще утреннего эспрессо:

  • Следующий матч «Вальядолида» состоится 30 сентября против «Вильярреала».
  • В 2018 году президентом клуба стал Роналдо.

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