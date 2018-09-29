Антуан Гризманн сказал, что он лучше Криштиану Роналду и Лионеля Месси. При чем здесь его сестра?

Самая большая проблема футболистов – это не мотивация, не вечные тренировки и не проблемы с тактикой или здоровьем. Это люди из окружения, которые постоянно врут игрокам о том, что кто-то их недооценивает, зажимает, не ставит ни во что.

Без таких друзей не было бы самого дорогого трансфера мира – у Неймара нашлись агенты и советники, которые нашептали: ты гиперталант, за величием и наследием нужно уйти от Месси. Итог известен: 222 миллиона евро (из них 40 – отцу Нея), травма и вылет из ЛЧ в первом сезоне, 2:3 от «Ливерпуля» во втором. Никогда прежде будущий обладатель еврокубка не стартовал в группе с поражения. Вывод – либо Неймар сотворит историю, либо (что вероятнее) снова пролетит в плей-офф.

Неймар, «Пари Сен-Жермен»Imago

В середине сентября слово взял Антуан Гризманн. Сначала он пожаловался газете Marca, что в тройке претендентов на лучшего игрока ФИФА нет чемпионов мира, а через неделю выдал сайту AS программную речь о месте в профессии: «Да, мне кажется, я на одном уровне с Роналду и Месси. Знаю, что другие футболисты уже на подходе, и надеюсь, что тоже улучшу свою игру». Дальше было еще несколько фраз про прогресс, но никто уже не читал – все уцепились за слова «Я такой же, как Криш и Лео».

Тут же на Маленького принца посыпался фидбек. Диего Форлан ответил, что Гризи не лучше двух супергероев, проспоривший яйца «Реалу» тренер Пако Хемес поддержал француза, а Серхио Рамос сильно отбрил Антуана: «Он слишком дерзок, чтобы сравнивать себя с Роналду и Месси. Симеоне, Годину и Коке нужно поговорить с ним». Гризманн воспламенился и затащил матч с «Монако» в Лиге чемпионов – 1 ассист, 4 ключевые передачи и статус первой звезды от WhoScored. Хотя злиться ему нужно только на себя.

Антуан выдал хлесткую цитату во время четырехматчевой сухой серии – конечно, хейтеры полезли к нему в статистику, увидели игры без голов и громко рассмеялись. На примере взлета Модрича можно оценить, насколько сильно влияние общественного мнения на оценку футболистов. Плюс неудачная игра наложилась на жидкий старт в целом – в семи встречах (за «Атлетико» и Францию) Гризи забил 1 мяч и отдал 2 результативных паса, а «индейцы» выиграли лишь дважды при легком календаре.

Слова о Роналду с Месси нужно произносить в нужный момент. Криштиану завел речь об уходе из «Реала» сразу после третьей подряд победы в ЛЧ – болельщики и журналисты тут же завопили «Флорентино, не посмеешь».

Криштиану Роналду, Флорентино Перес, «Реал Мадрид»Getty Images

Златан Ибрагимович провоцирует фанатов на эмоции после любой удачи: безумного восстановления после порванных крестов, после 500-го гола в карьере, даже после победы в ненужной Лиге Европы. Он не выступает после удаления с «Монреалем», после успеха Швеции на ЧМ-2018 без него, после провала собственного бренда одежды.

Ибра чувствует, когда он на волне, и всего лишь грамотно набрасывает. Результат – 35 млн фолловеров в инстаграме против 21 млн у Гризманна. Хотя француз – чемпион мира, вице-чемпион Европы и финалист ЛЧ, а Златан и близко не подобрался ни к одному из этих титулов.

Гризи упустил два лучших момента для фразы о величии. Он мог уколоть Месси с Роналду в «Лужниках» с Кубком мира в руках. Мог сделать это после финала Евро-2016 с трофеем лучшему игроку турнира – посмотри, Криш, я порвал тут всех, а Португалия выиграла и без тебя. Это развернуло бы дискуссию о его месте в истории, потому что это тоже правдивая точка зрения, основанная на фактах, а не оценочное суждение, которое француз вбросил в сентябре 2018-го.

Антуан Гризманн («Атлетико Мадрид»), ЧМ-2018, Суперкубок Европы, Лига Европы УЕФАEurosport

Антуан прошлым летом расстался с советником Эриком Ольятсом – бывшим скаутом, который когда-то нашел его на юношеском турнире в Париже и устроил в «Реал Сосьедад». «Имидж и будущее Гризманна расходятся с моим видением», – объяснил Ольятс в интервью L’Equipe.

Теперь агентом француза стала сестра Мод – та самая, которая чуть не погибла в терактах в Париже трехлетней давности. Она почти продала братца в «Барселону», пока сам форвард резко не передумал. Это даже есть в документальном фильме о трансфере – четко видно, как леди объясняет Антуану плюсы игры на «Камп Ноу».

Это Мод Гризманн науськивает младшенького: ты лучший, ты круче всех в «Атлетико», ты сильнее Роналду с Месси. Дама работает и пресс-секретарем брата, так что совершенно точно, что это она визировала то самое интервью AS. Но, видимо, ей не хватает бесплатной помощи по дружбе и жутко хочется гонорар за переход, поэтому Мод набивает цену Антуану.

Гризманну точно нужно отодвинуть родственницу от дел: она создает ему ужасный пиар, дополнительно настраивает соперников и из жадности делает только хуже. Если Маленький принц сам не чувствует, когда нужно помолчать, пусть наймет грамотного рекламщика. Возьмет номерок у Криштиану со Златаном, что ли.

«Я был для него папой, дедушкой, скаутом и учителем». Кто запустил карьеру Гризманна

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