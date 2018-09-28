Форвард «Атлетико» Диего Коста – о Конте: «И где он сейчас? Время расставило все по местам»

Форвард «Атлетико» Диего Коста вспомнил о расставании с «Челси» и ссоре с Антонио Конте.

«Это было не лучшее время для меня, но в этом нет моей вины. Люди говорили много разного, но время все расставило по местам. Посмотрите, где сейчас Конте. Я покинул «Челси» не лучшим образом, но причиной стало именного его поведение.

Симеоне – тренер, который стоит за своих игроков стеной. Когда он не видит тебя в команде, он остается честным и пытается помочь. В «Челси» все было наоборот. Мы с Конте выиграли АПЛ, и после этого он отправил мне сообщение, что я ему больше не нужен.

У меня был шанс вернуться в «Атлетико», и этому не было никаких препятствий. Но когда мне приказали возвращаться к тренировкам с дублем «Челси»… Было очевидно, что я вернусь в «Атлетико», даже несмотря на другие предложения. В противном случае, я бы остался в Бразилии с семьей. Мои ценности нельзя купить за деньги», – цитирует Косту Goal.

Диего покинул «Челси» из-за конфликта с Конте. «Синие» выручили на его продаже 66 млн евро.

В шести матчах Примеры-2018/19 29-летний форвард отметился лишь одним ассистом.

Антонио покинул лондонский клуб по окончании сезона-2017/18 и жестко обиделся на «Челси».

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