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Вратарь «Севильи» сутки не спал перед матчем с «Реалом» из-за госпитализации дочери и сыграл на ноль

Вратарь «Севильи» сутки не спал перед матчем с «Реалом» из-за госпитализации дочери и сыграл на ноль
Eurosport

1 час назад

Отец года.

26 сентября «Севилья» обыграла «Реал» Мадрид со счетом 3:0 в рамках шестого тура Ла Лиги.

Оказалось, что кипер нервионцев Томаш Вацлик пережил не самую легкую жизненную ситуацию перед матчем.

Его дочь потеряла сознание во вторник 25 сентября и была госпитализирована. Пострадавшей сделали процедуру КТ, которая не выявила серьезных проблем со здоровьем.

Чешский футболист все равно беспокоился за дочь, поэтому провел ночь перед матчем в больнице.

Мужчины из тренерского штаба «Севильи» сказали, что чеху необязательно выходить на поле в среду, однако Вацлик решил сыграть против «Реала» и отстоял матч на ноль.

  • «Реал Мадрид» делит первую строчку таблицы Примеры с «Барселоной».
  • «Севилья» – на шестом месте.

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