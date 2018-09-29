Вратарь «Севильи» сутки не спал перед матчем с «Реалом» из-за госпитализации дочери и сыграл на ноль

26 сентября «Севилья» обыграла «Реал» Мадрид со счетом 3:0 в рамках шестого тура Ла Лиги.

Оказалось, что кипер нервионцев Томаш Вацлик пережил не самую легкую жизненную ситуацию перед матчем.

Его дочь потеряла сознание во вторник 25 сентября и была госпитализирована. Пострадавшей сделали процедуру КТ, которая не выявила серьезных проблем со здоровьем.

Чешский футболист все равно беспокоился за дочь, поэтому провел ночь перед матчем в больнице.

Мужчины из тренерского штаба «Севильи» сказали, что чеху необязательно выходить на поле в среду, однако Вацлик решил сыграть против «Реала» и отстоял матч на ноль.

«Реал Мадрид» делит первую строчку таблицы Примеры с «Барселоной».

«Севилья» – на шестом месте.

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