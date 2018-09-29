Лионель Месси дважды заходил на огневой рубеж, но «Барсу» от поражения спас Мунир Эль-Хаддади

«Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1) в матче седьмого тура чемпионата Испании.

Каталонцы пропустили на 41-й минуте от Оскара де Маркоса, после чего долгое время не могли вскрыть оборону басков. От поражения каталонцев спас Мунир Эль-Хаддади, который поразил ворота «Атлетика» на 84-й минуте с паса Лионеля Месси.

Лео вышел на замену в начале второго тайма.

«Барселона» набрала 14 очков и лидирует в чемпионате Испании.

Вторым идет «Реал» у которого на очко меньше и игра в запасе.

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