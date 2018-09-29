Месси должен срочно отрастить бороду обратно. «Барселона» падает в пропасть

«Барселона» снова потеряла очки в чемпионате Испании. Каталонцы еле успели уйти от поражения в игре с «Атлетиком» из Бильбао – спасибо Муниру. Серия без побед разогналась уже до трех матчей, а ее начало чудесным образом совпало с тем самым днем, когда Месси избавился от густой щетины. И навлек целую серию фатальных событий.

«Барса» подарила очки «Жироне» и упустила единоличное лидерство в Ла Лиге

Лионель Месси, «Барселона»Getty Images

Впервые за 32 года каталонцы проиграли команде с последней строчки в таблице, находясь на первом месте

Лионель Месси, «Барселона»Getty Images

Поражение от команды из Мадрида – первое с октября 2014 года

Лионель Месси, «Барселона»Getty Images

Месси начинает матч на скамейке впервые с 20 мая и проводит там почти час

Лионель Месси, «Барселона»Getty Images

Ушли на перерыв, проигрывая в счете в игре с «Атлетиком» – первый раз с января 2018-го

Лео Месси в игре с «Атлетиком»Getty Images

Игроки «Барсы» чаще всех в Ла Лиге попадают в перекладины и штанги, хотя должны – в ворота

8 попаданий в каркас, 6 из них – у Месси.

Лионель Месси в матче «Барселона» – «Атлетик»Getty Images

Месси, Дембеле и Суарес в трех последних матчах на троих забили 1 гол

На старте сезона это трио убивало Примеру – 10 мячей в четырех играх

Лео МессиGetty Images

Два подряд матча на «Камп Ноу» без побед – в последний раз такое приключалось с «Барсой» в ноябре-декабре 2016-го

Месси и РакитичGetty Images

2 очка в трех последних играх – худший результат с апреля 2016 года

Лионель Месси, «Барселона»Eurosport

8 пропущенных голов в 7 матчах: пожалейте Тер Штегена!

МессиGetty Images

Потерять первое место «Барса» может уже сегодня. Для этого «Реал» должен обыграть в дерби «Атлетико».

В Лиге чемпионов у «блауграны» дела идут хорошо, но все может измениться уже в среду – каталонцы едут в Лондон играть с «Тоттенхэмом».

«Барселона» – «Атлетик» – 1:1

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