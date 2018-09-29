Eurosport
Месси должен срочно отрастить бороду обратно. «Барселона» падает в пропасть
Лео, забудь про триммер и спрячь подальше бритвенный станок.
«Барселона» снова потеряла очки в чемпионате Испании. Каталонцы еле успели уйти от поражения в игре с «Атлетиком» из Бильбао – спасибо Муниру. Серия без побед разогналась уже до трех матчей, а ее начало чудесным образом совпало с тем самым днем, когда Месси избавился от густой щетины. И навлек целую серию фатальных событий.
«Барса» подарила очки «Жироне» и упустила единоличное лидерство в Ла Лиге
Лионель Месси, «Барселона»Getty Images
Впервые за 32 года каталонцы проиграли команде с последней строчки в таблице, находясь на первом месте
Лионель Месси, «Барселона»Getty Images
Поражение от команды из Мадрида – первое с октября 2014 года
Лионель Месси, «Барселона»Getty Images
Месси начинает матч на скамейке впервые с 20 мая и проводит там почти час
Лионель Месси, «Барселона»Getty Images
Ушли на перерыв, проигрывая в счете в игре с «Атлетиком» – первый раз с января 2018-го
Лео Месси в игре с «Атлетиком»Getty Images
Игроки «Барсы» чаще всех в Ла Лиге попадают в перекладины и штанги, хотя должны – в ворота
8 попаданий в каркас, 6 из них – у Месси.
Лионель Месси в матче «Барселона» – «Атлетик»Getty Images
Месси, Дембеле и Суарес в трех последних матчах на троих забили 1 гол
На старте сезона это трио убивало Примеру – 10 мячей в четырех играх
Лео МессиGetty Images
Два подряд матча на «Камп Ноу» без побед – в последний раз такое приключалось с «Барсой» в ноябре-декабре 2016-го
Месси и РакитичGetty Images
2 очка в трех последних играх – худший результат с апреля 2016 года
Лионель Месси, «Барселона»Eurosport
8 пропущенных голов в 7 матчах: пожалейте Тер Штегена!
МессиGetty Images
- Потерять первое место «Барса» может уже сегодня. Для этого «Реал» должен обыграть в дерби «Атлетико».
- В Лиге чемпионов у «блауграны» дела идут хорошо, но все может измениться уже в среду – каталонцы едут в Лондон играть с «Тоттенхэмом».
Добавь огня в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен