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Фанаты «Севильи» так праздновали гол, что прорвали ограждение и вывалились на поле

Фанаты «Севильи» так праздновали гол, что прорвали ограждение и вывалились на поле
Eurosport

1 час назад

Есть пострадавшие.

«Севилья» переиграла «Эйбар» на выезде в рамках седьмого тура чемпионата Испании со счетом 3:1.

Гости открыли счет в начале второго тайма – отличился Андре Силва. Спустя 12 минут счет с пенальти удвоил Банега, после чего побежал к сектору с болельщиками «Севильи».

После этого произошло неожиданное – ограждение не выдержало натиска фанатов и сломалось. Около 30 фанатов вместе упали на поле. Врачи оказали первую помощь болельщикам, четверо пострадавших с разной степенью травм покинули поле на носилках, пишет Marca.

  • Андре Силва забил 7 мячей в семи первых матчах Ла Лиги. В 21 веке подобное удалось только Златану Ибрагимовичу.
  • Благодаря этой победе «Севилья» набрала 13 очков и вышла на второе место в чемпионате.

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