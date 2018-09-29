Фанаты «Севильи» так праздновали гол, что прорвали ограждение и вывалились на поле

«Севилья» переиграла «Эйбар» на выезде в рамках седьмого тура чемпионата Испании со счетом 3:1.

Гости открыли счет в начале второго тайма – отличился Андре Силва. Спустя 12 минут счет с пенальти удвоил Банега, после чего побежал к сектору с болельщиками «Севильи».

После этого произошло неожиданное – ограждение не выдержало натиска фанатов и сломалось. Около 30 фанатов вместе упали на поле. Врачи оказали первую помощь болельщикам, четверо пострадавших с разной степенью травм покинули поле на носилках, пишет Marca.

Андре Силва забил 7 мячей в семи первых матчах Ла Лиги. В 21 веке подобное удалось только Златану Ибрагимовичу.

Благодаря этой победе «Севилья» набрала 13 очков и вышла на второе место в чемпионате.

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