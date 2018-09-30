«Реал» и мадридский «Атлетик» ппали в турбулентнсть календаря – псреди недели ни играли мидуик, а уже на следующей матчи Лиги чемпинв и нвый тур Примеры. Пэтму в дерби ба клуба думали не пбеде и не трех чках в кнкретнй зарубе, а тм, как выйти из плжения с меньшими птерями.

«Атлетик» стартвал с двух дальних ударв Сауля Ньигеса – за ним не вышел ег прник, и испанец дважды прверил Тиб Куртуа. Каземир с Крсм плучили втык т Лпетеги и бльше не теряли сперника – Сауль так и не псмтрел на врта д финальнг свистка.

Дальше был фестиваль Куртуа – защита «Реала» наелась за матч с «Севильей», чт выпустила из клешней Антуана Гризманна. Дерзкий француз срезал угл п пути к вртам и перекидывал Тиб, н ппал в лиц бельгийскму глкиперу.

Уже дн эт длжн был настржить тренера «Мадрида», н спустя 20 минут Диег Кста упрыгал т брны «бланкс» и тже ушел ни с чем из-за Куртуа.

У «Реала» успешн менялись флангами Бэйл и Асенси, тльк эт не мешал игркам «Атлетик» стучать бим п нгам. Сильнее всег Лпетеги бялся за Гарета, пэтму снял ег в перерыве, чтбы не статься без нег надлг. Лучше всег внимании «индейцев» к Бэйлу гврит статистика: на валлийце дважды флили, а на вышедшем вмест нег Себальсе трижды.

Гарет Бэйл («Реал Мадрид»), Сауль Ньигес («Атлетико Мадрид»)Getty Images

Дани сбрал на себе бльше всех в матче нарушений, а эт значит, чт будь на ег месте Гарет, свисткв и катаний нвг лидера «Реала» п газну был бы сильн бльше, хтя бы банальн из-за стиля игры Бэйла. Еще п хду встречи Cadena Cope сбщил, чт у валлийца травма привдящей мышцы – ег тчн не будет в Мскве и, скрее всег, в следующем туре Примеры с «Алавесм».

На 66-й минуте Крс сздал для Асенси лучший ммент игры: тнчайшей передачей немец нашел Марк в штрафнй, а 20-й нмер «Мадрида» не прбил блака из выгднй ситуации.

Глкиперы были лучшими и держались в тнусе д кнца – если бы не Куртуа с слвенцем из «Атлетик», кманды вскрыли бы друг друга и забили хтя бы п мячу.

Майкл Кэйли насчитал у каждг из мадридских клубв п днму турбмменту, н глевых ситуаций был крайне мал. Так чт «Реал» с «индейцами» тветили на впрс, пчему за Куртуа тдали 40 миллинв евр и Квачича, а тступные в кнтракте блака сставляют 100 мультв.

0:0 – нли в мадридскм дерби, т ктрых грустн.

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