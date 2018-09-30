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Лионель Месси: «Соперники забивают «Барселоне» с первой попытки»

Месси: «Соперники забивают «Барселоне» с первой попытки»
Eurosport

1 час назадОбновлено 58 мин. назад

Лидер «сине-гранатовых» недоволен.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал ничью с «Атлетиком» из Бильбао в матче чемпионата Испании-2018/19.

«Мы не испытываем беспокойства, потому что сезон длинный, и это только его начало. Но мы раздражены последними результатами, не ожидали подобного. В матче с «Леганесом» мы здорово играли в первом тайме, но проиграли. Сегодня мы создали много моментов для победы, но не смогли добиться ее. Понимаем, что должны гораздо лучше играть в обороне.

В прошлом сезоне мы пропускали очень редко, а сейчас соперники забивают нам с первой же попытки. Мы не должны позволять забивать нам в каждом матче. Нужно прибавлять и надежнее действовать в обороне, это самое главное», – цитирует Месси Reuters.

  • Ассист Месси спас «сине-гранатовых» от поражения в матче с «Атлетиком» – 1:1.
  • Каталонцы не могут победить в трех последних матчах Примеры: две ничьи и поражение.

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