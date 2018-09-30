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Телепатический пас Дениса Черышева, после которого Гамейро сожрал «Сосьедад»

Телепатический пас Черышева, после которого Гамейро сожрал «Сосьедад»
Eurosport

43 мин. назад

Первый ассист = первая победа «летучих мышей»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев отметился ассистом в победном голе гостевого матча чемпионата Испании-2018/19 против «Реал Сосьедад».

На 36-й минуте русский футболист получил мяч на углу штрафной и по идеальной дуге доставил его во вратарскую Кевину Гамейро, которому оставалось только подставить ногу.

  • Русско-французский гол остался единственным в матче.
  • «Валенсия» одержала первую победу в сезоне: из семи матчей команда пять свела к ничьей.
  • На счету Чершыева гол и ассист в семи матчах сезона-2018/19.

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