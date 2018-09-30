Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн о словах Рамоса: «Серхио – мой маленький друг»

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал пикировку с защитником «Реала» Серхио Рамосом.

«Рамос – мой маленький друг, я отношусь к нему с большим уважением. Он пример для детей и выдающийся защитник. Для меня это игра, я люблю проводить весело время с партнерами и футболистами других команд. Иногда я кого-то могу подразнить, в этот раз подразнили меня», – цитирует Гризманна Goal.com.

Гризманн ранее заявил, что его игра по уровню сравнима с Месси и Роналду. На это Рамос обвинил француза в дерзости и невежестве.

Несмотря на победу на ЧМ-2018 и в Лиге Европы Антуан не попал даже в тройку претендентов на звание лучшего игрока года по версии УЕФА и ФИФА.

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