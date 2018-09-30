Getty Images

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн о словах Рамоса: «Серхио – мой маленький друг»

Гризманн о словах Рамоса: «Серхио – мой маленький друг»
Eurosport

1 час назад

Миролюбивый француз.

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал пикировку с защитником «Реала» Серхио Рамосом.

«Рамос – мой маленький друг, я отношусь к нему с большим уважением. Он пример для детей и выдающийся защитник. Для меня это игра, я люблю проводить весело время с партнерами и футболистами других команд. Иногда я кого-то могу подразнить, в этот раз подразнили меня», – цитирует Гризманна Goal.com.

  • Гризманн ранее заявил, что его игра по уровню сравнима с Месси и Роналду. На это Рамос обвинил француза в дерзости и невежестве.
  • Несмотря на победу на ЧМ-2018 и в Лиге Европы Антуан не попал даже в тройку претендентов на звание лучшего игрока года по версии УЕФА и ФИФА.

Добавь огня в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Руни поймал вратаря на выходе и засадил с 35 метров. У него дубль

01:20
Популярные видео
Джовинко с партнерами пропустили первыми, но затем устроили «Нью-Ингланду» кровавую баню
 288 просмотров2 ч
Златан забил два гола, заработал пеналь и вообще поиздевался над «Ванкувером»
1 980 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться