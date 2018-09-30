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AS: ФИФА с помощью юристов заставит всех номинантов приезжать на церемонию The Best

AS: ФИФА с помощью юристов заставит всех номинантов приезжать на церемонию The Best
Eurosport

2 ч. назад

Футболистов призовут к порядку.

Президент ФИФА Джанни Инфантино поручил юристам ФИФА разработать меры, которые заставят всех номинантов участвовать в ежегодной церемонии вручения премий FIFA The Best.

Инфантино выразил недовольство тем, что Криштиану Роналду и Лионель Месси проигнорировали мероприятие в 2018 году, сообщает AS.

  • Месси и Роналду попали в символическую сборную года по версии ФИФА, Криштиану вошел еще и в число финалистов в борьбе за приз лучшему игроку года.
  • В итоге главный приз получил полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.

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