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AS: ФИФА с помощью юристов заставит всех номинантов приезжать на церемонию The Best
Футболистов призовут к порядку.
Президент ФИФА Джанни Инфантино поручил юристам ФИФА разработать меры, которые заставят всех номинантов участвовать в ежегодной церемонии вручения премий FIFA The Best.
Инфантино выразил недовольство тем, что Криштиану Роналду и Лионель Месси проигнорировали мероприятие в 2018 году, сообщает AS.
- Месси и Роналду попали в символическую сборную года по версии ФИФА, Криштиану вошел еще и в число финалистов в борьбе за приз лучшему игроку года.
- В итоге главный приз получил полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.
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