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Президент «Барселоны» Бартомеу: «Месси не хочет покидать клуб. Это в том числе и его проект»

Бартомеу: «Месси не хочет покидать «Барселону». Это в том числе и его проект»
Eurosport

1 час назадОбновлено 56 мин. назад

Слышишь, Криштиану?

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал дальнейшее развитие карьеры капитана каталонцев Лионеля Месси.

«Мне кажется, он останется с нами и после окончания действующего контракта [после июня 2021 года]. Он не хочет уходить. Мы всегда говорили Месси, что он может стать человеком клуба. Это и его проект тоже.

В наши планы не входит продажа лучших футболистов, но также мы хотели бы брать новых талантливых игроков. С ними «Барселона» станет успешнее, глобальнее и принесет больше счастья нашим болельщикам. Это то, что мы делаем», – цитирует Бартомеу The Times.

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