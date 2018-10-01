Президент «Барселоны» Бартомеу: «Месси не хочет покидать клуб. Это в том числе и его проект»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал дальнейшее развитие карьеры капитана каталонцев Лионеля Месси.

«Мне кажется, он останется с нами и после окончания действующего контракта [после июня 2021 года]. Он не хочет уходить. Мы всегда говорили Месси, что он может стать человеком клуба. Это и его проект тоже.

В наши планы не входит продажа лучших футболистов, но также мы хотели бы брать новых талантливых игроков. С ними «Барселона» станет успешнее, глобальнее и принесет больше счастья нашим болельщикам. Это то, что мы делаем», – цитирует Бартомеу The Times.

Лионель Месси ранее заявил, что хотел бы закончить карьеру в родном «Ньюэллс Олд Бойс».

31-летний аргентинец играет за «Барсу» с 2000 года и с сезона-2018/19 стал капитаном команды.

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