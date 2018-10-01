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Гари Линекер: «Лионель Месси не человек. Он – самый техничный футболист, которого я видел»

Линекер: «Месси не человек. Он – самый техничный футболист, которого я видел»
Eurosport

1 час назад

Похоже, Гари ставит Лео выше Криштиану.

Экс-нападающий «Барселоны» и ведущий популярной программы Match of the Day на BBC Гари Линекер дал оценку капитану «блауграны» Лионелю Месси.

«Месси не человек. Он – лучший дриблер, который когда-либо надевал футбольные бутсы. Человек с лучшим видением поля, которого я видел. Самый техничный футболист, которого я видел. Он – один из лучших ассистентов, которого я видел.

Месси – командный игрок и не ведется на провокации. В конце концов, он отличный пример для футбольного мира и молодых людей, которые занимаются этим видом спорта», – сказал Линекер в интервью Barca TV.

  • Месси выступает за основной состав «Барселоны» с 2004 года и стал лучшим бомбардиром в ее истории.
  • С сезона-2018/19 Лео стал капитаном сине-гранатовых.

Месси должен срочно отрастить бороду обратно. «Барселона» падает в пропасть

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