Getty Images

El Chiringuito: Жерар Пике наехал на Лионеля Месси за отказ общаться с прессой

El Chiringuito: Пике наехал на Месси за отказ общаться с прессой
Eurosport

4 мин. назад

Защитник считает это частью имиджа.

«Барселона» начала сезон плохо – в последнем матче вырвала ничью с «Атлетиком» (1:1). Такая ситуация не могла не сказаться психологически на лидерах команды.

Испанская AS написала, что в эфире испанского телешоу El Chiringuito прозвучала информация о разладе между капитаном клуба Лионелем Месси и защитником Жераром Пике.

Лео не общается с прессой, а это, по мнению Пике, важная часть имиджа клуба в такой непростой период.

Месси не любит общаться с журналистами в Испании, он делает это только в качестве футболиста сборной Аргентины.

  • «Блаугранас» пока на вершине таблицы Примеры – первая строчка, 14 очков.
  • Ранее игроки «Леганеса» отметили, что после поражения игроки «Барселоны» не вышли поздравить соперников.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Пранки от одноклубников, прозвище в честь Месси и еще 3 улетных факта о Бернарду Силве

03:25
Популярные видео
Нелепый промах Селби, после которого ему захотелось провалиться под землю
3 680 просмотров30/09 в 15:56
Гонщик свалился с байка и чудом не попал под колесо соперника
1 031 просмотров30/09 в 17:09
А еще вам может понравиться