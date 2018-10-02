El Chiringuito: Жерар Пике наехал на Лионеля Месси за отказ общаться с прессой

«Барселона» начала сезон плохо – в последнем матче вырвала ничью с «Атлетиком» (1:1). Такая ситуация не могла не сказаться психологически на лидерах команды.

Испанская AS написала, что в эфире испанского телешоу El Chiringuito прозвучала информация о разладе между капитаном клуба Лионелем Месси и защитником Жераром Пике.

Лео не общается с прессой, а это, по мнению Пике, важная часть имиджа клуба в такой непростой период.

Месси не любит общаться с журналистами в Испании, он делает это только в качестве футболиста сборной Аргентины.

«Блаугранас» пока на вершине таблицы Примеры – первая строчка, 14 очков.

Ранее игроки «Леганеса» отметили, что после поражения игроки «Барселоны» не вышли поздравить соперников.

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