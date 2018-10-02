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Кипер «Атлетико» Ян Облак за последние 5 сезонов провел больше сухих матчей, чем пропустил голов
Супертоп.
Словенский вратарь «Атлетико» Ян Облак демонстрирует впечатляющую статистику в последние годы.
Начиная с сезона-2014/15 кипер пропустил в матчах чемпионата Испании 71 мяч. При этом на его счету 72 сухих матча в составе «индейцев».
- Облак перешел из «Бенфики» в 2014 году за 16 млн евро.
- В Примере-2017/18 Ян провел 37 матчей, в которых пропустил 22 мяча и 22 раза сыграл на ноль. В новом сезоне он тоже идет ровно: 4 пропущенных гола и 4 сухаря.
- Transfermarkt оценивает Облака в 70 миллионов евро.
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