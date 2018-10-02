Getty Images
«Барселона» стала первым клубом с годовым доходом более 1 миллиарда долларов
По крайней мере, так заявляют сами каталонцы.
«Барселона» объявила о рекордном годовом доходе за сезон-2017/18 в размере 1,05 миллиарда долларов.
Впервые в истории спортивный клуб пробил десятизначную отметку, сообщает сайт «сине-гранатовых». Чистая прибыль составила 12,67 млн долларов.
- За последние восемь лет суммарная прибыль «Барселоны» достигла отметки в 229 млн долларов.
- По итогам финансового года-2018/19 клуб ждет доход в размере 1,105 млрд долларов.
- В сезоне-2017/18 «Барселона» выиграла Ла Лигу, Кубок Испании и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов.
Добавь огнища в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте