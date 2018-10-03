Главный тренер Хулен Лопетеги повторил антирекорд по очкам за первые 10 матчей в «Реале»

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги за первые 10 матчей в мадридском клубе выиграл только пять матчей, два свел к ничьей и трижды проиграл.

В эпоху президента клуба Флорентино Переса это повторение худшего старта сезона. В сезоне-1999/00 при Джоне Тошаке «Реал» за тот же период выиграл всего четыре матча, но и проиграл всего раз, пять матчей сведя вничью. При обоих коучах мадридцы набрали 17 очков, сообщает Marca.

В последнем матче «Реал» в «Лужниках» уступил ЦСКА – 0:1.

В Примере-2018/19 «сливочные» занимают второе место, уступая «Барселоне» по дополнительным показателям.

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