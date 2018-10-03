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Модрич пока избежал обвинения в даче ложных показаний по делу экс-президента загребского «Динамо»

Модрич пока избежал обвинения в даче ложных показаний по делу Мамича
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 48 мин. назад

Но не все так однозначно.

Уголовный суд Загреба пока не стал обвинять полузащитника «Реала» Луку Модрича в лжесвидетельстве.

По версии прокуратуры Модрич давал ложные показания в пользу бывшего президента загребского «Динамо» Здравко Мамича. Хорватские медиа сообщили, что суд отклонил обвинение, так как окончательное решение по делу об уклонении от уплаты налогов Мамича пока не принято, сообщает Reuters.

  • Мамича приговорили к 6,5 годам заключения в июне 2018 года.
  • Бывший функционер скрывается от судебного преследования в Черногории.

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