«Реал» проигрывает и не забивает. Виноват Флорентино Перес

Убогая реализация

«Мадрид» в депрессии: впервые с 2007 года команда кукует без голов три матча подряд (270 минут, 4,5 часа – в общем, ужас). За это время «Реал» жесточайше влетел «Севилье», не дожал «Атлетико» и пропустил от ЦСКА свой самый быстрый гол в ЛЧ за 11 лет. Казалось бы, кризис очевиден, но не все так просто.

Важно понимать: за три игры «бланкос» создали моментов на четыре гола. Разгром от «Севильи» – несправедливость (разница по xG – один мяч в пользу Андалусии), 0:0 с «Атлетико» – невезение (1 xG против 0,5), кошмарный выезд в Москву – вообще аномалия (1,7 xG против 0,8 у ЦСКА).

В последние 2-3 года даже самые консервативные тренеры согласились, что самое главное – бесперебойно сочинять убийственные эпизоды, а реализация – вещь, на которую тяжело повлиять. Так что турбулентность «Реала» – всего лишь классический андерперформинг. Сильно переживать стоило бы лишь в том случае, если бы «Мадрид» резко потускнел в атаке. Например, как «Ливерпуль», который наковырял в гостях у «Наполи» жалкие 0,1 xG. У «Реала» такого еще не было – в целом Лопетеги неплохо выстроил нападение.

Чудовищная селекция

«Работая в «Зените», я понял: никогда нельзя менять Гарая на Новосельцева», – говорил бывший питерский спортдир Антон Евменов. Масштабы «Реала» совсем иные, но правило все равно работает: нельзя терять Роналду, а потом брать вместо него среднего Диаса и тощего Винисиуса.

Никола Влашич против игроков «Реала»Getty Images

Понять логику Переса невозможно. Флорентино продал самого эффективного и стабильного форварда планеты, но не подписал ни одного киллера, способного заколачивать по 30-40 мячей за сезон. Зато президент потратил кэш на двух киперов, хотя эта позиция никогда не была проблемной. Абсурд.

Ад с травмами

Мегастабильный состав – ключевая причина всех последних триумфов «Реала». За счет сыгранности мадридцы вывозили даже самые лютые матчи (например, с «Юве» и «Баварией»), когда казалось, что команда вот-вот поплывет и расклеится.

В сезоне-2018/19 этот баланс нарушился. «Бланкос» попали в цикл неприятнейших микротравм, когда люди одновременно выбывают на несколько недель. Последние пациенты – Марсело (камбаловидная мышца), Бэйл (тоже мышечная беда) и несчастный Иско, который вроде бы набрал форму, но нарвался на аппендицит.

ИскоGetty Images

Еще один грустный фактор – возраст Модрича: Лука прилично отрабатывает на поле, но ему 33, и хорвата откровенно берегут – видимо, на вторую половину сезона. Поэтому требовать от «Мадрида» бесконечных побед сейчас наивно – по сравнению с золотыми временами основа поменялась на 30-40%, а это крайне существенно.

Нулевая харизма

Лопетеги – мощный тактик с четкими принципами и узнаваемым стилем, но ему не хватает авторитета и хладнокровия.

Это видно даже по его эмоциям в технической зоне. Там, где Зидан сохранял змеиное спокойствие, Хулен прыгает, хватается за голову и всячески показывает, как его угнетают нереализованные моменты. От Лопетеги не исходит никакой уверенности – чувствуется, что больше всего на свете он боится облажаться и потерять престижную должность.

Такое поведение сказывается на игроках. Если при Зидане каждый действовал предельно ответственно, а грубые ошибки и расконцентрация были редкостью (как потом смотреть в глаза Зизу?), то при Хулене «Мадрид» расслабился.

Хулен ЛопетегиGetty Images

Позорные привозы в матче за Суперкубок УЕФА, расхлябанное отношение к регулярным выходам один на один, понты Крооса, который приехал в Россию раскидывать пижонские пасы – все это следствие того, что Лопетеги пока не полностью контролирует команду.

Теперь его ждет стандартное испытание для любого нестабильного тренера «Реала». В октябре у Хулена есть пара недель на исправление ситуации, а затем случится Класико – от его результатов будет зависеть, продолжит ли баск работать на «Бернабеу». И если Флорентино все же разочаруется в Лопетеги, то провернет финт трехлетней давности: выманит Гути из «Бешикташа» и сделает из него второго Зидана.

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