«Барселона» усиливает даже скамейку, а «Реал» почему-то не покупает». Радио Eurosport о лучшем клубе

Главный редактор Eurosport.ru Максим Акманцев и редактор новостной ленты Тимофей Яценко обсудили, что же происходит с «Реалом» и как его вылечить.

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«Реал» делит первое место в чемпионате Испании с «Барселоной» (по 14 очков), но в последних двух турах команда набрала всего один балл.

А еще мадридцы неудачно съездили в Москву и получили копытом от ЦСКА – 0:1.

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