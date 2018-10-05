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«Барселона» усиливает даже скамейку, а «Реал» почему-то не покупает». Радио Eurosport о лучшем клубе
Горячее обсуждение проблем лучшего клуба планеты.
Главный редактор Eurosport.ru Максим Акманцев и редактор новостной ленты Тимофей Яценко обсудили, что же происходит с «Реалом» и как его вылечить.
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- «Реал» делит первое место в чемпионате Испании с «Барселоной» (по 14 очков), но в последних двух турах команда набрала всего один балл.
- А еще мадридцы неудачно съездили в Москву и получили копытом от ЦСКА – 0:1.
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