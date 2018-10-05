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«Барселона» усиливает даже скамейку, а «Реал» почему-то не покупает». Радио Eurosport о лучшем клубе

«Барселона» усиливает даже скамейку, а «Реал» почему-то не покупает». Радио Eurosport о лучшем клубе
Радио Eurosport

48 мин. назадОбновлено 47 мин. назад

Горячее обсуждение проблем лучшего клуба планеты.

Главный редактор Eurosport.ru Максим Акманцев и редактор новостной ленты Тимофей Яценко обсудили, что же происходит с «Реалом» и как его вылечить.

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  • «Реал» делит первое место в чемпионате Испании с «Барселоной» (по 14 очков), но в последних двух турах команда набрала всего один балл.
  • А еще мадридцы неудачно съездили в Москву и получили копытом от ЦСКА – 0:1.

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