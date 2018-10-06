Глава Ла Лиги Хавьер Тебас: «Ставлю 10 тысяч долларов, что «Жирона» и «Барселона» сыграют в США»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас не сомневается, что матч «Жирона» – «Барселона» пройдет в Майами.

«Ставлю 10 тысяч долларов, что матч пройдет в США.Я очень хорошо знаю Испанию и мир спорта. Я знаю, что это будет нелегко, что ситуацию надо разрешить. Мне видится, что футболисты хотят сыграть в Америке. Не верю, что они откажутся от матчей Примеры в США.

Мы почти наверняка сыграем в Майами. Мы затратили много сил и времени, чтобы решить все вопросы, но мы добились этого. Мы знали, как все будет, поэтому не удивлены.

Есть план, по которому мы продолжаем работать. Наша цель – в 14:45 26 января начать матч в Майами на «Хард-рок-стэдиум», – цитирует Тебаса Diario Sport.

Футболисты угрожали бойкотом матчей в США.

20 команд Примеры подписали открытое письмо с требованием отказаться от этой идеи.

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