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Глава Ла Лиги Хавьер Тебас: «Ставлю 10 тысяч долларов, что «Жирона» и «Барселона» сыграют в США»

Глава Ла Лиги: «Ставлю 10 тысяч долларов, что «Жирона» и «Барселона» сыграют в США»
Eurosport

1 час назад

Какой он самоуверенный.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас не сомневается, что матч «Жирона» – «Барселона» пройдет в Майами.

«Ставлю 10 тысяч долларов, что матч пройдет в США.Я очень хорошо знаю Испанию и мир спорта. Я знаю, что это будет нелегко, что ситуацию надо разрешить. Мне видится, что футболисты хотят сыграть в Америке. Не верю, что они откажутся от матчей Примеры в США.

Мы почти наверняка сыграем в Майами. Мы затратили много сил и времени, чтобы решить все вопросы, но мы добились этого. Мы знали, как все будет, поэтому не удивлены.

Есть план, по которому мы продолжаем работать. Наша цель – в 14:45 26 января начать матч в Майами на «Хард-рок-стэдиум», – цитирует Тебаса Diario Sport.

  • Футболисты угрожали бойкотом матчей в США.
  • 20 команд Примеры подписали открытое письмо с требованием отказаться от этой идеи.

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