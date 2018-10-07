Хулена Лопетеги все равно уволят из «Реала» (Мадрид). Сейчас или после Класико с «Барселоной»

Летом 2018-го перед Флорентино Пересом несомненно лег список из тренеров, которых можно схантить на «Сантьяго Бернабеу». Там почти наверняка были фамилии всех топовых свободных менеджеров – известно про Юлиана Нагельсманна и Массимилиано Аллегри, и вряд ли Перес остановился только на них.

Вместо этого президент «Реала» открыл заявку сборной Испании и ткнул пальцем в Хулена Лопетеги. Коуч без харизмы и грандиозных достижений (главные ачивки – работа с молодежкой «фурии роха» и 1,5 года в «Порту») понравился Флорентино настолько, что босс выкупил мужчину у испанской федерации.

Хулен Лопетеги, Флорентино Перес, «Реал Мадрид»Getty Images

Задачи Лопетеги на сезон понятны: минимизировать проблемы после ухода Роналду и Зидана, стабилизировать при этом игру и аккуратно вкапать лидерские функции молодым испанцам – Асенсио, Васкесу, Себальосу, Льоренте. Мариано Диаса даже купили специально для этого – у парня с доминиканским паспортом сильно жгло от того, что родной «Реал» не зовет назад, поэтому Перес выкупил обратно права на кровиночку и отправил в загон к Лопетеги.

Но проблема Хулена в том, что тренерские скиллы в молодежке почти никогда не работают со взрослыми. Там, где 20-летнему лучше подсказать что-то в тактике или даже в базовых умениях или технике, состоявшемуся игроку нужна помощь в моральном плане, то есть банально устойчивая психика.

Именно поэтому безвестных коучей из юниорских команд не повышают до основных составов – это две разные работы, у которых мало общего. Да, Зидан с Гвардиолой тоже работали с кантерами «Реала» и «Барсы», но они сами по себе были великими футболистами с опытом больших матчей. Когда ты не рулил финалом Лиги чемпионов или ЧМ, то не расскажешь игрокам, как не струхнуть в такой ситуации. Плюс Зизу с Пепом – гении, сразу выигравшие все и помногу, их нельзя сравнивать с Лопетеги.

У сухой серии Хулена есть целый ряд оправданий – «Севилью» тренирует оборонительный гик Мачин, с «Атлетико» «Реалу» всегда непросто (6 из семи последних дерби в Примере закончились вничью ТМ 2,5), а с ЦСКА не повезло – перевес по xG в Москве достиг 0,9.

Только у поражения от «Алавеса» нет объяснимых причин: весь «Мадрид» играл отвратительно и закончил матч без единого момента. Это уже достаточное основание, чтобы выбросить энтренадора с «Бернабеу» – при Зидане «бланкос» тоже иногда действовали ужасно, забивали с полупривозов соперников и уезжали из испанских селений с тремя очками.

Хулену везет, что на старте сезона в Примере все теряют очки – «Барса» проигрывает каким-то неудачникам, а Симеоне никак не встряхнет «Атлетико». От расхлябанности лидеров «Алавес» временно взлетел на вторую строчку и даже обошел «Реал». Флорентино это мало волнует: если реакция медиа и общественного мнения всколыхнется в сторону «Позор, позор», дедушка не выдержит и выкинет Лопетеги.

Нужно смириться и признать, что Хулен не доработает до конца трехлетний контракт с «Реалом». Лучший момент для отставки – сейчас, когда мадридцы не забивали четыре матча подряд и когда настроение болельщиков в самой отрицательной точке. Плюс игроки разъедутся в национальные сборные: нового коуча не бросят сразу в недельный цикл подготовки, а дадут время хотя бы для знакомства. Это может быть кто угодно – хоть Гус Хиддинк, хоть Арсен Венгер, хоть Фернандо Йерро (изысканный троллинг федерации).

Второй идеальный момент – Класико. Рафе Бенитесу простили 0:4 от «Барсы», когда Перес навязал ему всех суперзвезд в старте в ущерб стабильности схемы, но погнали после ничьей с «Валенсией». Если Лопетеги не встряхнет команду настолько, что Бэйл с Бензема не расколотят «Камп Ноу», как рок-звезды – гостиничный номер, то тренера тут же сольют.

Хулен Лопетеги, «Реал Мадрид»Getty Images

Если вам кажется, что для увольнения прошло слишком мало времени, а «Реал» еще толком ничего не отдал в чемпионате, то вспомните, как на «Бернабеу» воцарился Зинедин Зидан. Бенитес на момент отставки проигрывал «Барселоне» в чемпионате пять очков. Если «Мадрид» с «блауграной» сохранят темп до очной встречи, и Хулен влетит в Класико, то отставание в таблице вырастет до шести.

Так что тренеру «бланкос» нужно резко что-то делать, ведь иначе Флорентино Перес вздохнет и снова достанет список со свободными менеджерами. Только теперь в нем не будет фамилии Лопетеги.

«Алавес» – «Реал» (Мадрид) – 1:0

«Реал» проигрывает и не забивает. Виноват Флорентино Перес

«Реал» страдает из-за жлобства Переса и трансферов вратарей». Радио Eurosport о лучшем клубе

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