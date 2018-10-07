Серхио Рамос: «Убрать Хулена Лопетеги было бы сумасшествием. Мы будем биться до смерти»

Капитан «Реала» Серхио Рамос заступился за главного тренера команды Хулена Лопетеги после поражения от «Алавеса» (0:1).

«Сменить тренера было бы сумасшествием. Люди, которые хоронят «Реал», неправы. Мы будем биться до смерти, это в нашем ДНК. Нас беспокоит сложившаяся ситуация, и я надеюсь, что совсем скоро мы ее поменяем. Время пришло», – приводит слова Рамоса AS.

«Реал» не забивает уже четыре игры подряд – команда не распечатала ворота «Севильи» (0:3), «Атлетико» (0:0), ЦСКА (0:1) и «Алавеса».

Лопетеги пришел в мадридский клуб летом текущего года, сменив Зинедина Зидана.

Лопетеги все равно уволят из «Реала». Сейчас или после Класико

Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой