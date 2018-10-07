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Серхио Рамос: «Убрать Хулена Лопетеги было бы сумасшествием. Мы будем биться до смерти»

Рамос: «Убрать Лопетеги было бы сумасшествием. Мы будем биться до смерти»
Eurosport

20 мин. назад

Пойдет ли Флорентино Перес на безумный шаг?

Капитан «Реала» Серхио Рамос заступился за главного тренера команды Хулена Лопетеги после поражения от «Алавеса» (0:1).

«Сменить тренера было бы сумасшествием. Люди, которые хоронят «Реал», неправы. Мы будем биться до смерти, это в нашем ДНК. Нас беспокоит сложившаяся ситуация, и я надеюсь, что совсем скоро мы ее поменяем. Время пришло», – приводит слова Рамоса AS.

  • «Реал» не забивает уже четыре игры подряд – команда не распечатала ворота «Севильи» (0:3), «Атлетико» (0:0), ЦСКА (0:1) и «Алавеса».
  • Лопетеги пришел в мадридский клуб летом текущего года, сменив Зинедина Зидана.

Лопетеги все равно уволят из «Реала». Сейчас или после Класико

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