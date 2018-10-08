Голы Эсекиэля Гарая и Лионеля Месси, которые ознаменовали очередной неудачный матч «Барселоны»

В матче восьмого тура чемпионата Испании-2018/19 «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Валенсией» – 1:1.

Счет в игре уже на 2-й минуте открыл бывший защитник «Зенита» Эсекиэль Гарай – аргентинец занес мяч в сетку после подачи углового.

«Барса» ответила голом богоподобного Лионеля Месси: Гном обыгрался с Луисом Суаресом и класснейшим ударом послал мяч в угол.

«Барселона» не побеждает на протяжении четырех матчей Примеры подряд: каталонцы не выиграли у «Жироны» (2:2), «Леганеса» (1:2), «Атлетика» (1:1) и «Валенсии».

Команда Эрнесто Вальверде расположилась на второй строчке в турнирной таблице с 15 очками, отставание от «Севильи» – один балл.

«Валенсия» оккупировала 13-ю позицию, у «летучих мышей» 9 очков.

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