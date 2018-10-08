Лионель Месси из «Барселоны» как-то странно празднует голы. Кому он их посвящает?

В среду «Барселона» прибыла на «Уэмбли» на матч Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Все пошло удачно с первых минут, а к финальному свистку каталонцы разбили хозяев со счетом 4:2.

Дубль сделал Лионель Месси, и при этом Лео очень странно отпраздновал забитый мяч. Аргентинец подбежал к оператору за воротами, примерно пять раз легонько стукнул себя обеими руками по голове и послал в камеру воздушный поцелуй.

В воскресенье Месси забил «Валенсии» в чемпионате и повторил ритуал.

Так Лео посвящает голы своим детям. Вернее, этим празднованием он передает привет старшему сыну Тьяго, которому в начале ноября исполнится шесть лет. Mundo Deportivo уверяет, что капитан «Барселоны» сам объяснил этот жест в микст-зоне «Уэмбли» после игры с «Тоттенхэмом». «У него крепкая связь с семьей, особенно с Тьяго – единственным ребенком Лионеля, который что-то знает о футболе», – пишет главное прокаталонское футбольное медиа.

Вторая по популярности барселонская газета Sport объясняет это любовью не только к старшему ребенку, но и к остальным из маленьких членов семьи. «Он в камеру показал сигнал пальцами, будто общается с двумя людьми. Это послание его детям, о которых он думает все время и посвящает это точное попадание», – уверяет издание.

Месси уже посвящал голы сыновьям. Правда, не так изобретательно.

В 2015-м, когда на свет появился средний сын Лионеля Матео, футболист вышел на выездной матч с мадридским «Атлетико» на следующий день после родов жены. Он сенсационно остался в запасе, вышел на 60-й минуте и забил решающий матч при счете 1:1. Тогда Лео засунул большой палец в рот и изобразил ребенка.

Лионель Месси, «Барселона» – «Атлетико», 2015Getty Images

Теперь же жест стал более интимным и личным. Повторять такое похлопывание по макушке кому-то другому – глупо, потому что это относится лишь к Месси и его детям. А сам Лео празднованиями голов говорит о любви не только Тьяго и Матео, но и совсем маленькому Чиро, которому 10 ноября исполнится лишь семь месяцев.

«Валенсия» – «Барселона» – 1:1

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