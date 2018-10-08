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AS: «Реал» уволит Хулена Лопетеги в случае провала в Класико и пригласит Антонио Конте
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С каждым днем будущее коуча мадридского «Реала» Хулена Лопетеги становится все более неопределенным.
Испанское издание As сообщает, что члены руководства клуба уже приняли решение об увольнении Лопетеги с поста главного тренера. Сообщается, что в качестве наиболее вероятной кандидатуры на замену боссы видят экс-тренера «Челси» Антонио Конте.
При этом Лопетеги точно продержится в клубе до испанского Класико, которое состоится 28 октября.
- Лопетеги обеспечил один из худших стартов сезона в истории мадридской команды.
- Сейчас «Реал» занимает четвертую строчку в таблице Примеры.
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