Нападающий Антуан Гризманн: «Золотой мяч» должен получить француз»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, кому, по его мнению, нужно отдать «Золотой мяч» в 2018 году.

«Для меня это мечта. Если посмотреть на историю, то «Золотой мяч» получают только лучшие из лучших. Здорово стать примером для других. Мы выиграли чемпионат мира, мы были частью лучшей команды планеты. А лучший игрок мира должен и играть в лучшей команде мира, правильно? Я так это вижу. Конечно, есть голосование, разные мнения и суждения. Я думаю, что «Золотой мяч» должен выиграть француз», – цитирует Гризманна France Football.

В список претендентов за награду из сборной Франции помимо Гризманна попали Килиан Мбаппе, Поль Погба, Рафаэль Варан, Уго Льорис и Нголо Канте.

Победителя объявят 3 декабря.

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