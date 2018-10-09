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Жена приготовила квест с мишенью для Антуана Гризманна, чтобы он узнал пол будущего малыша

Жена приготовила квест с мишенью для Гризманна, чтобы он узнал пол будущего малыша
Eurosport

1 час назад

Потрясающий сюрприз.

Супруга страйкера мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна подготовила для мужа лучший сюрприз.

Эрика Чоперена узнала пол второго ребенка от французского футболиста, но решила об этом рассказать любопытным способом. Дама установила мишень, по бокам которой висели знаки вопроса розового и голубого цвета, составленные из воздушных шаров. Попав по мишени, Гризманн узнал, кого он ожидает – мальчика или девочку.

Будущий отец был доволен сюрпризом и разгадкой:

  • «Атлетико» находится на третьем месте в таблице Примеры.
  • В сезоне-2018/19 в восьми матчах Ла Лиги Гризманн положил два гола.

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