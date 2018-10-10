Лионель Месси анонсировал сотрудничество с Cirque du Soleil, где про него готовят целое шоу
Странно, что не про Неймара.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси анонсировал сотрудничество с канадской компанией Cirque du Soleil.
Месси опубликовал в инстаграме видео, где он в футболке с логотипом компании жонглирует красным клоунским носом.
- Новое шоу канадской компании расскажет про путь Лионеля от подростка, который переехал из Росарио в Барселону, до футбольной суперзвезды.
- В чемпионате Испании-2018/19 Месси провел восемь матчей, забил шесть голов и отдал четыре голевых передачи.
Месси радикально сменил имидж и сбрил бороду, к которой ты так привык
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