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De Tijd: агента Куртуа и Лукаку обвиняют в краже нескольких миллионов евро с трансферов игроков
Теперь он под следствием.
Агент Кристофер Хенроти не во всех сделках с футболистами был предельно честен.
Последнее дело Хенроти – трансфер кипера «Челси» Тибо Куртуа в мадридский «Реал». Согласно информации бельгийского издания о финансах De Tijd, на сделке по Тибо Кристофер наварился на крупную сумму. А если считать его махинации в делах, связанных со всеми клиентами, – Ромелу Лукаку, Юри Тилемансом и Леандером Дендонкером – выходит несколько миллионов евро нелегального дохода.
Сообщается, что жалобу на Кристофера подал Питер Смитс – тренер, который долго работал с Куртуа.
- Тибо Куртуа перешел в «Реал Мадрид» летом 2018 года.
- Его трансфер обошелся мадридцам в 35 млн евро.
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