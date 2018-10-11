De Tijd: агента Куртуа и Лукаку обвиняют в краже нескольких миллионов евро с трансферов игроков

Агент Кристофер Хенроти не во всех сделках с футболистами был предельно честен.

Последнее дело Хенроти – трансфер кипера «Челси» Тибо Куртуа в мадридский «Реал». Согласно информации бельгийского издания о финансах De Tijd, на сделке по Тибо Кристофер наварился на крупную сумму. А если считать его махинации в делах, связанных со всеми клиентами, – Ромелу Лукаку, Юри Тилемансом и Леандером Дендонкером – выходит несколько миллионов евро нелегального дохода.

Сообщается, что жалобу на Кристофера подал Питер Смитс – тренер, который долго работал с Куртуа.