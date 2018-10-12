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Агент Малкома: «Моему клиенту не нравится ситуация в «Барселоне»

Агент Малкома: «Моему клиенту не нравится ситуация в «Барселоне»
Eurosport

7 мин. назад

Зато в Риме теперь довольны.

Агент полузащитника «Барселоны» Малкома Жуниор Мингелья прокомментировал небольшое количество игрового времени у клиента в сезоне.

«Всем футболистам нужно время для адаптации, и у Малкома достаточно времени для этого. Пока у него не было много игровых минут, но на поле он способен продемонстрировать свой уровень игры. Малком в порядке и хочет играть. Ему не нравится ситуация, но он сосредоточен и предельно мотивирован», – цитирует агента игрока Football Italia со ссылкой на RAC1.

  • Малком во всех турнирах сыграл за каталонцев всего 27 минут.
  • Бразилец почти перешел летом 2018 года в «Рому», но «Барселона» в последний момент перебила предложение римлян.
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