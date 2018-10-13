Getty Images
Mundo Deportivo: «Барселона» работает над новым контрактом Лионеля Месси до 2022 или 2023 года
Хотят оставить Лео до конца карьеры.
«Барселона» намерена предложить новый долгосрочный контракт Лионелю Месси, чтобы оставить его в клубе до конца карьеры.
Действующее соглашение Лео истекает летом 2021 года. Руководство каталонцев хочет пролонгировать его до 2022-2023 года. Менеджмент клуба сейчас прорабатывает детали нового контракта и предложит его аргентинцу не ранее конца сезона-2018/19, сообщает Mundo Deportivo.
- Лионель играет за главную команду с 2004 года.
- За это время он выиграл 33 трофея с командой и получил 5 «Золотых мячей».
- Сумма отступных по действующему контракту составляет 700 миллионов евро.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте