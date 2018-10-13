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Mundo Deportivo: «Барселона» работает над новым контрактом Лионеля Месси до 2022 или 2023 года

Mundo Deportivo: «Барселона» работает над новым контрактом Месси до 2022 или 2023 года
Eurosport

13 мин. назад

Хотят оставить Лео до конца карьеры.

«Барселона» намерена предложить новый долгосрочный контракт Лионелю Месси, чтобы оставить его в клубе до конца карьеры.

Действующее соглашение Лео истекает летом 2021 года. Руководство каталонцев хочет пролонгировать его до 2022-2023 года. Менеджмент клуба сейчас прорабатывает детали нового контракта и предложит его аргентинцу не ранее конца сезона-2018/19, сообщает Mundo Deportivo.

  • Лионель играет за главную команду с 2004 года.
  • За это время он выиграл 33 трофея с командой и получил 5 «Золотых мячей».
  • Сумма отступных по действующему контракту составляет 700 миллионов евро.
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