Mundo Deportivo: «Барселона» работает над новым контрактом Лионеля Месси до 2022 или 2023 года

«Барселона» намерена предложить новый долгосрочный контракт Лионелю Месси, чтобы оставить его в клубе до конца карьеры.

Действующее соглашение Лео истекает летом 2021 года. Руководство каталонцев хочет пролонгировать его до 2022-2023 года. Менеджмент клуба сейчас прорабатывает детали нового контракта и предложит его аргентинцу не ранее конца сезона-2018/19, сообщает Mundo Deportivo.

Лионель играет за главную команду с 2004 года.

За это время он выиграл 33 трофея с командой и получил 5 «Золотых мячей».

Сумма отступных по действующему контракту составляет 700 миллионов евро.

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме