Марадона – о Месси: «Бесполезно лепить лидера из парня, бегающего по 20 раз в туалет перед игрой»

Легендарный аргентинский форвард Диего Марадона считает, что Лионелю Месси не хватает лидерских качеств.

«Бесполезно лепить лидера из парня, который бегает по 20 раз в туалет перед игрой. Не поклоняйтесь Месси. Лео в «Барселоне» – это одно, а в сборной – совсем другое. Я бы не вызывал Месси больше, но никогда не говори никогда. Нужно снять давление с него, чтобы получить футболиста, которого мы хотим видеть», – цитирует Марадону AS.