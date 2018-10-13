Eurosport
Марадона – о Месси: «Бесполезно лепить лидера из парня, бегающего по 20 раз в туалет перед игрой»
Настроение у Диего меняется чаще, чем порошок в его носу.
Легендарный аргентинский форвард Диего Марадона считает, что Лионелю Месси не хватает лидерских качеств.
«Бесполезно лепить лидера из парня, который бегает по 20 раз в туалет перед игрой. Не поклоняйтесь Месси. Лео в «Барселоне» – это одно, а в сборной – совсем другое. Я бы не вызывал Месси больше, но никогда не говори никогда. Нужно снять давление с него, чтобы получить футболиста, которого мы хотим видеть», – цитирует Марадону AS.
- Месси приостановил выступления за сборную Аргентины после ЧМ-2018.
- На чемпионате мира в России южноамериканцы в 1/8 финала уступили будущим чемпионам мира – французам.
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