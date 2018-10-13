Глава «Манчестер Сити»: «Мы предлагали Месси трехкратное увеличение зарплаты, но он отказался»

Президент «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак рассказал, что его клуб пытался заполучить Лионеля Месси, но аргентинец отверг предложение «горожан».

«Мы попросили Хосепа Гвардиолу поговорить с Месси. Мы предложили ему зарплату втрое больше той, что у него была в «Барселоне», но он не согласился», – приводит слова Аль-Мубарака Mundo Deportivo.

Месси и Гвардиола вместе работали в «Барселоне» и выиграли 2 Лиги чемпионов.

Лионель выступает за «Барселону» с 2003 года. После продления контракта в 2017-м он получает 500 тысяч евро в неделю.

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