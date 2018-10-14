Сауль Ньигес: «Когда увидел Месси по ТВ, то сказал, что остановлю его. Но это невозможно»

Полузащитник «Атлетико» и сборной Испании Сауль Ньигес восхитился игрой лидера «Барселоны» Лионеля Месси.

«Лео? Он очень важен! Честно говоря, он совсем на ином уровне. Когда я увидел его игру по телевизору, то сказал, что остановлю Месси. Но он находится на другом уровне. Его невозможно поймать, он просто обведет тебя. Он на ином уровне, ему нет равных. Он забивает голы, отдает передачи – словом, создает игру», – сказал Сауль в интервью Diario Sport.

Месси за карьеру получил 5 «Золотых мячей».

В 8 играх Примеры-2018/19 Лео забил 6 мячей и сделал 4 ассиста.

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