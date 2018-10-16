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Mundo Deportivo: «Барселона» хочет арендовать Бранислава Ивановича в зимнее трансферное окно

Mundo Deportivo: «Барселона» хочет арендовать Ивановича в зимнее трансферное окно
Eurosport

1 час назад

Неожиданный кандидат в лучшую команду Испании.

«Барселона» рассматривает вариант с арендой защитника «Зенита» Бранислава Ивановича в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Football Espana со ссылкой на Mundo Deportivo, каталонцы ищут варианты укрепления оборонительной линии после травм Самуэля Умтити и Томаса Вермалена. Помимо Ивановича, в шорт-лист «Барсы» попали Джене Даконам («Хетафе») и Унаи Нуньес («Атлетик»).

  • 34-летний Иванович выступает за «Зенит» с февраля 2017 года.
  • Основной трансферной целью «Барселоны» в плане усиления защиты является Маттейс Де Лигт из «Аякса», но голландцы точно не отпустят перспективного дефа в зимнее окно.

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