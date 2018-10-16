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«Барселона» лишила Роналдиньо статуса посла клуба из-за его политических взглядов

«Барселона» лишила Роналдиньо статуса посла клуба из-за его политических взглядов
Eurosport

1 час назадОбновлено 44 мин. назад

Принципиальные.

«Барселона» прекратила сотрудничество с легендарным экс-форвардом клуба Роналдиньо. Руководство «блауграны» обеспокоено тем, что легенда публично поддерживает кандидата в президенты Бразилии от социал-либеральной партии по имени Жаир Болсонару. Взгляды и убеждения политика пронизаны идеями мизогинии и расизма, что резко противоречит позиции испанского клуба. Теперь Роналдиньо запрещено представлять «Барселону» на спонсорских и клубных мероприятиях, выступать в сине-гранатовом джерси на Кубке легенд.

После первого круга президентской гонки Болсонару завоевал 46% голосов избирателей. Жаир продвигает политику популизма с ярко выраженным правым уклоном, что ставит под угрозу развитие демократического строя в Бразилии.

  • Роналдиньо завершил карьеру в 2015 году в бразильском «Флуминенсе».
  • В 2005-м бразилец стал обладателем «Золотого мяча».

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