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Экс-тренер Марадоны: «Жаль, что Месси не выступает за Испанию – так он бы выиграл ЧМ»

Экс-тренер Марадоны: «Жаль, что Месси не выступает за Испанию – так он бы выиграл ЧМ»
Eurosport

1 час назад

Теперь лучший игрок в истории уйдет на пенсию без главного трофея.

Бывший фитнес-тренер Диего Марадоны Фернандо Синьорини заявил, что Лионелю Месси стоило получить испанское гражданство ради победы на чемпионате мира.

«Хотелось бы, чтобы у Месси был испанский паспорт. В таком случае он стал бы чемпионом мира. Но тогда люди сказали бы, что Лео предал свою родину, отказавшись играть за нее.

Месси отказался от многих привилегий. Ему необязательно возвращаться в сборную Аргентины, равно как и необязательно возвращаться в «Ньюэллс Олд Бойз». К сожалению для поклонников таланта Лео, это больше не может продолжаться – вся эта безжалостная критика в его адрес, разговоры о том, что он равнодушен, что он не поет гимн и не чувствует гордости при игре за сборную.

Я думаю, обстановка в футбольном мире не заслуживает того, чтобы у нее был Месси», – приводит слова Синьорини Marca.

  • В составе основной сборной Аргентины Месси не выиграл ни одного титула, хотя выходил в финал Копа Америка (дважды) и в финал чемпионата мира.
  • После чемпионата мира-2018 Месси на время ушел из сборной.

Месси анонсировал сотрудничество с Cirque du Soleil, где про него готовят целое шоу

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