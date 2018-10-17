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Любовь Роналду или Месси? Угадай подругу футболиста по ножкам

Любовь Роналду или Месси? Угадай подругу футболиста по ножкам
Тимофей Яценко

1 час назад

Проверим, насколько глубоко ты изучил инстаграмы футбольных девушек.

Женские ноги – то, что неизменно привлекает футболистов (а иногда даже становится причиной долголетних браков), а также объект поклонения Квентина Тарантино.

Попробуй угадать, кому из футбольных подруг принадлежат те или иные ножки.

И еще парочка тестов в тему:

Угадай по груди: спортсмен или спортсменка

Конор или Хабиб? Угадай бойца по мочке

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