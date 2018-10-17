Любовь Роналду или Месси? Угадай подругу футболиста по ножкам

Женские ноги – то, что неизменно привлекает футболистов (а иногда даже становится причиной долголетних браков), а также объект поклонения Квентина Тарантино.

Попробуй угадать, кому из футбольных подруг принадлежат те или иные ножки.

Тарантино прославился как известный футфетишист – почти в каждом из его фильмов обсуждаются/фигурируют женские стопы.

Тут можно угадать вид спорта по женской груди.

И еще парочка тестов в тему:

Угадай по груди: спортсмен или спортсменка

Конор или Хабиб? Угадай бойца по мочке

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