Eurosport
Любовь Роналду или Месси? Угадай подругу футболиста по ножкам
Проверим, насколько глубоко ты изучил инстаграмы футбольных девушек.
Женские ноги – то, что неизменно привлекает футболистов (а иногда даже становится причиной долголетних браков), а также объект поклонения Квентина Тарантино.
Попробуй угадать, кому из футбольных подруг принадлежат те или иные ножки.
- Тарантино прославился как известный футфетишист – почти в каждом из его фильмов обсуждаются/фигурируют женские стопы.
- Тут можно угадать вид спорта по женской груди.
И еще парочка тестов в тему:
Угадай по груди: спортсмен или спортсменка
Конор или Хабиб? Угадай бойца по мочке
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