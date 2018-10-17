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Артуро Видаль избежал 10 лет тюрьмы за драку в клубе и выплатил 800 тысяч евро штрафа

Видаль избежал 10 лет тюрьмы за драку в клубе и выплатил 800 тысяч евро штрафа
Eurosport

1 час назад

Кокорин и Мамаев завидуют молча.

После драки в ночном клубе пострадал только карман полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля.

Мюнхенский суд оштрафовал чилийца на 800 тысяч евро за драку в ночном клубе, случившуюся в 2017 году, когда он выступал за «Баварию». Камеры наблюдения заведения Crown`s Club зафиксировали, как Видаль на пару со сводным братом Сандрино разбивает бутылку водки о голову посетителя. Как выяснилось, жертва получила черепно-мозговую травму.

17 октября братья должны были появиться в суде, но проигнорировали повестку и по итогу дела отделались штрафом. За проступок им грозило до 10 лет тюремного заключения. Александр, Павел, – учитесь.

  • За шесть матчей «Барселоны» в Ла Лиге Видаль сделал одну результативную передачу.
  • Не так давно чилиец заявил, что недоволен недостатком игровой практики в испанском клубе.
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